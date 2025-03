Regione: in arrivo bandi per sostenere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuova occupazione

Visita nell’area industriale dell’Aquilano dell’Assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca e del Sub Commissario Arap Roberto Romanelli che hanno incontrato i dirigenti e consulenti della Luxe Coat, l’azienda spagnola che dal 2017 opera in Italia nel campo dei laminati di alluminio e che conta 75 lavoratori.

L’assessore Magnacca ha illustrato i bandi regionali attivi e di prossima pubblicazione a favore delle aziende per sostenere la ricerca e lo sviluppo per creare nuova occupazione anche in linea con i cambiamenti che tutti i settori produttivi stanno subendo per la transizione ecologica e digitale.

Il sub commissario Romanelli, supportato dalla struttura commissariale Arap e dal commissario Battaglia, ha evidenziato le prossime attività di supporto di sviluppo infrastrutturale e territoriale a disposizione delle aziende dell’Aquilano.

Nel corso dell’incontro i dirigenti della Luxe Coat hanno rimarcato l’interesse per il territorio aquilano che ha portato all’acquisizione di due ulteriori capannoni per 8.500 mq, assegnati lo scorso mese da Arap, e che si aggiungono agli attuali 10.000 mq.



Ulteriori spazi coperti dedicati all’insediamento di un nuovo opificio destinato ad una moderna linea di verniciatura. Progetto che porterà entro l’anno ad ulteriori assunzioni per 25 unità che si aggiungono a quelle già previste per la nuova fonderia.