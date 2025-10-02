Regioni a bassa densità demografica, verso una ripartizione più equa del Fondo sanitario nazionale

«Per la prima volta è stato finalmente introdotto il tema dell’individuazione di un criterio correttivo a favore delle Regioni a bassa densità demografica e con forte dispersione territoriale, per una ripartizione più equa del Fondo Sanitario Nazionale. È un passo avanti significativo verso un sistema sanitario più giusto ed equilibrato». Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della Conferenza delle Regioni, riunitasi ieri pomeriggio a Roma, dopo i lavori della Commissione Salute.

Marsilio ha sottolineato come la battaglia portata avanti dall’Abruzzo, insieme a Molise, Umbria, Basilicata, Calabria, Sardegna e altre Regioni, «abbia prodotto un primo risultato concreto: si è finalmente preso atto dell’esigenza di correggere i meccanismi di riparto, tenendo conto delle reali specificità dei territori».

«Il Presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga – ha aggiunto Marsilio – ha accolto l’appello da me formulato, a nome di queste Regioni, per individuare un soggetto scientificamente autorevole e indipendente, capace di definire un coefficiente correttivo utile a riequilibrare la distribuzione delle risorse. Non chiediamo favoritismi, ma che vengano riconosciuti i maggiori costi che il servizio sanitario comporta in aree montane e interne, dove la dispersione della popolazione rende tutto più complesso».

«Continueremo a lavorare -ha concluso il Presidente – per affermare un principio di equità: che anche nelle Regioni piccole e spopolate sia garantito lo stesso diritto alla salute assicurato nelle grandi città, dove la concentrazione della popolazione semplifica e riduce i costi dell’erogazione dei servizi».