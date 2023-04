Regolamento per la tassa sui rifiuti, il tema approda in Consiglio comunale ad Agnone

L’approvazione del rendiconto del 2022 e del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2023-2025, sarà l’argomento principale del prossimo Consiglio comunale di Agnone. Il sindaco Daniele Saia, nei giorni scorsi, ha convocato l’assise civica, che tornerà a riunirsi nell’aula di Palazzo San Francesco, sabato 29 aprile, con avvio dei lavori fissato per le ore 17,30.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno, oltre ovviamente alla canonica lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: facoltà di redigere la contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata – esercizio opzione ex art.232, comma 2, del D.Lgs.nr.267/2000 e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex-art. 233 bis comma 3; approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022; comunicazione delibera di Giunta comunale inerente il prelievo dal fondo di riserva; ratifica delibera di Giunta comunale relativa a “Variazione di bilancio in esercizio provvisorio”; approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e programma biennale dei servizi e forniture 2023/2024; regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relative modifiche; determinazione tariffe Tari, rate e scadenze per l’anno 2023; approvazione regolamento comunale per il riconoscimento e il conferimento della cittadinanza onoraria e di civiche onorificenze e benemerenze; approvazione regolamento comunale per l’istituzione dell’albo comunale dei singoli volontari civici; approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025; approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025; l’acquisizione coattiva sanante in viale Alcide De Gasperi.