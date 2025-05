Ricerca di persone disperse, addestramento interregionale delle unità cinofile molecolari

Concluso questo pomeriggio il Polo addestrativo per unità cinofile da ricerca molecolare del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Da sabato mattina numerose unità cinofile e loro conduttori provenienti da Molise, Marche, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Puglia e Lazio si sono addestrate nella ricerca di persone disperse simulando diversi scenari di intervento in ambienti impervi ed urbani.

Teatro delle esercitazioni è stato il territorio montano del Matese nonché le aree del Comune di Bojano.

L’addestramento continuo delle unità cinofile del Soccorso Alpino garantisce un elevato ed efficiente livello di operatività in eventi di ricerca e soccorso reali per la salvaguardia delle persone in pericolo di vita o a rischio di evoluzione sanitaria.