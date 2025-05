Impatto sulla Bifernina, un ferito in ospedale: sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Alle ore 14 circa di oggi, il servizio territoriale del 118 chiamava la Sala Operativa del 115 segnalando un incidente stradale tra due autovetture al km 9+300 della SS647 “Bifernina”, in territorio di Colle d’ Anchise (CB).



I Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti con un’autopompaserbatoio per la messa in sicurezza dello scenario, mentre i due conducenti coinvolti nell’incidente venivano soccorsi dal 118, presente con due ambulanze. Per le cure del caso, uno dei due feriti veniva successivamente trasferito in ospedale a Campobasso per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri di Bojano per quanto di competenza.