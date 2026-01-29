Ricercato in tutta Europa, arrestato in un casolare di campagna in Abruzzo: dovrà scontare quattro anni

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, supportati dai colleghi del Servizio di Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia (SCIP) hanno tratto in arresto, su esecuzione di un mandato di arresto europeo con finalità estradizionali, un 48enne di nazionalità francese ricercato dalle autorità transalpine in tutta Europa dal novembre 2021 e riconosciuto colpevole di diversi reati tra cui furto, appropriazione indebita, truffa e riciclaggio.

L’uomo, che nel frattempo aveva avviato un’attività imprenditoriale in Italia, è stato rintracciato presso un casolare in Farindola. Qualora estradato dovrà scontare quattro anni di reclusione.