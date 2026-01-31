Ricettività, due imprenditori molisani rilanciano l’Hotel Capracotta: si riparte in grande stile

Una nuova pagina si apre per lo storico Hotel Capracotta, struttura tre stelle messa in vendita dagli ex proprietari nell’aprile del 2023, oggi passata nelle mani di due imprenditori originari di Agnone e Vinchiaturo. Riservata la cifra dell’operazione, ma inequivocabile il segnale: investire oggi in montagna non è un azzardo, bensì una dichiarazione di fiducia nel futuro.

Con le sue oltre 30 camere, un ristorante, sala bar e giochi nonché una sala conferenze da 120 posti, l’hotel ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la vita sociale e turistica del paese: luogo di incontri, cerimonie, iniziative culturali e approdo naturale per turisti e sciatori durante la stagione invernale. Ora si prepara a una nuova stagione, all’insegna del rinnovamento.

I nuovi proprietari, figure ben note nei rispettivi territori di provenienza, hanno già avviato un importante intervento di ammodernamento e ristrutturazione che condurrà alla nascita di un hotel family, pensato per ampliare e qualificare l’offerta ricettiva di Capracotta. Secondo alcune indiscrezioni, i lavori procedono a ritmo sostenuto e l’obiettivo sarebbe quello di inaugurare la struttura tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, in tempo per intercettare i primi flussi della stagione autunnale.

È anche grazie a scelte imprenditoriali come questa che il “tetto degli Appennini” rilancia la propria attrattività, rafforzando il legame con le vicine realtà abruzzesi di Castel di Sangro e Roccaraso. La neve invernale di Prato Gentile e Monte Campo, insieme ai paesaggi incontaminati e alle numerose attività estive, completano un quadro che non chiede altro che essere valorizzato.

In un territorio troppo spesso raccontato solo attraverso lo spopolamento e i tagli ai servizi, l’operazione assume un valore che va oltre la singola acquisizione: è il segno tangibile di una vitalità imprenditoriale che resiste e rilancia. Le montagne dell’Alto Molise non sono ferme, e questa iniziativa lo dimostra con chiarezza.

C’è ancora molto da fare. Ma quando visione, competenza e coraggio si incontrano, il futuro smette di essere un’ipotesi e torna a essere una possibilità concreta.