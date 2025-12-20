Rientrano i valori e l’acqua torna potabile a Pescopennataro, revocata l’ordinanza

Il Comune di Pescopennataro rende noto che l’ordinanza n.13 relativa alla non potabilità dell’acqua, è stata revocata con altra ordinanza, «a seguito dei successivi campionamenti effettuati da ditte certificate».
«Le nuove analisi effettuate a distanza di pochi giorni dalle precedenti, – spiegano dal Municipio – confermano che la causa della torbidità dell’acqua è dovuta dal riversamento di terra, fogliame ed altre sostanze organiche nei corsi d’acqua che si ingrossano nel periodo invernale, generando così il fenomeno del “troppo pieno” del serbatoio; si esclude, dunque, la presenza di altre sostanze inquinanti dannose per la salute, si evidenzia la transitorietà del fenomeno e la sicurezza della potabilità dell’acqua».