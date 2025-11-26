Riflessioni sul fine vita: aspetti etici e giuridici, il convegno della Cellula Coscioni Molise

La Cellula Coscioni Molise organizza un Convegno dedicato alle complesse questioni legate al fine vita, in programma il 28 novembre alee ore 17 presso la Sala Alphaville in via Muricchio 1 a Campobasso.

Il Convegno mira a favorire un confronto multidisciplinare su un tema di crescente rilevanza sociale, medica e giuridica in Italia. La discussione si concentrerà sui nodi cruciali del dibattito, inclusi:

L’applicazione della legge 219/2017 in materia di consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Il ruolo delle cure palliative come diritto universale e parte integrante del percorso di accompagnamento nel fine vita.

L’approccio psicologico al fine vita

Il rapporto tra l’autodeterminazione del paziente e il ruolo del personale sanitario nell’équipe di cura

L’obiettivo della Cellula Coscioni Molise è creare uno spazio di dialogo aperto e costruttivo, lontano da posizioni preconcette, per esplorare un tema che tocca la sensibilità di tutti perché crediamo fermamente che la conoscenza e il confronto siano strumenti essenziali per affrontare queste scelte con consapevolezza e rispetto per la dignità della persona umana.