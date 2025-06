Rigenerazione urbana: finanziati progetti a Schiavi, Castelguidone, Castiglione, Celenza, Fraine, San Giovanni e Carunchio

«Con la pubblicazione della graduatoria della linea A del bando per la rigenerazione urbana, si compie un passo decisivo verso il rilancio dei nostri centri urbani: 54 Comuni saranno finanziati, sui 71 che hanno presentato progetti. In meno di due mesi dall’invio delle domande, gli uffici regionali hanno lavorato con grande efficienza, dimostrando che quando pubblico e territorio collaborano con serietà, i risultati arrivano e arrivano in tempi rapidi».

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli. «Abbiamo strutturato un bando da 78 milioni di euro diviso in tre linee d’intervento per andare incontro a tutte le realtà comunali. – continua Campitelli – Solo per la linea A, che oggi assegna i primi 10 milioni, abbiamo avuto una risposta straordinaria: oltre 260 Comuni hanno partecipato con progetti solidi e cofinanziati, segno dell’alta qualità e della reale necessità di rigenerare ambiti urbani oggi in sofferenza. Questi finanziamenti non sono solo numeri ma opportunità concrete per migliorare la qualità della vita, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e restituire dignità a spazi pubblici degradati. È così che si costruisce un Abruzzo più attrattivo, sostenibile e vivibile».

A QUESTO LINK GLI IMPORTI DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO