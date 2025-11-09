“Rintocchi di Natale”, la lotteria di beneficenza per sostenere la Caritas diocesana di Trivento

Dal cuore dell’Alto Molise, torna un appuntamento che unisce tradizione , comunità e altruismo. Il Gruppo Folk “Rintocco Molisano” di Agnone, annuncia la seconda edizione della lotteria di beneficenza “Rintocchi di Natale“, un’iniziativa nata per portare un messaggio di speranza e vicinanza in un periodo storico non privo di difficoltà.

Quest’ anno gli organizzatori hanno deciso di dare un significato ancora più profondo all’evento: parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Trivento, realtà da sempre impegnata sul territorio in prima linea, nell’assistenza alle famiglie in difficoltà, ai bisognosi e a chi vive in situazioni di fragilità.



«Viviamo tempi in cui la solidarietà deve diventare un gesto concreto – spiegano i membri del gruppo folk – e crediamo che attraverso la musica, la cultura e le nostre tradizioni, si possa fare qualcosa di buono per il prossimo».

L’iniziativa “Rintocchi di Natale” rappresenta dunque, un connubio tra Folklore e Solidarietà, un’occasione per condividere la gioia delle feste di Natale sostenendo al contempo, chi ne ha più bisogno.

I biglietti della lotteria saranno presto disponibili e la vendita di questi, sarà a cura degli stessi organizzatori. L’estrazione è prevista in data 21 dicembre alle ore 20.

I

l “Rintocco Molisano” rinnova così il suo impegno non solo nella valorizzazione delle radici e delle tradizioni popolari ma anche nel costruire una rete di umanità e sostegno che unisca l’intera comunità. «Perché il Natale, quest’anno, suonerà al ritmo del cuore»..