Riperimetrazione aree interne: nella “Basso Sangro Trigno” inserito il Comune di Bomba

Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale d’Abruzzo presieduta e convocata dal presidente Marco Marsilio. Tra i principali provvedimenti adottati, su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, è stata approvata una variazione al bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1) FSC 2014-2020. Contributo ai consultori. € 200.000,00

2) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FO.S.M.IT.). € 12.926.832,03

3) Comitato Etico Regionale. Fondi AIFA. € 36.000,00

4) Comitato Etico Regionale. Proventi da servizi. € 27.606,00

5) Percorsi formativi nel sistema duale e percorsi di istruzione e formazione professionale. € 1.041.270,00

6) Rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali – CPT. € 106.901,04

7) Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Centri anti violenza e Case Rifugio. € 1.818.421,00

8) Progetto Complesso Uffici di prossimità. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. € 358.724,07

9) Interventi di difesa della costa. Comune di Alba Adriatica, lavori per la realizzazione di barriere foranee emerse. € 426.462,20

10) Residenze artistiche – artisti nei territori. € 54.400,00

L’Esecutivo regionale inoltre, ha preso atto dell’approvazione del Piano Strategico Nazionale delle aree interne (PSNAI) da parte della Cabina di Regia per lo sviluppo delle aree interne nella seduta del 9 aprile 2025 nonché della nuova ulteriore riperimetrazione delle due aree interne Gran Sasso Valle Subequana e Basso Sangro Trigno rispettivamente con l’inserimento dei comuni di Barisciano e Bomba da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. I Comuni facenti parte dell’Area interna Basso Sangro -Trigno e dell’Area interna Gran Sasso -Valle Subequana sono aggiornati come segue:

Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”: Acciano; Barisciano; Calascio; Capestrano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castel di Ieri; Castelvecchio Calvisio; Castelvecchio Subequo; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Molina Aterno; Navelli; Ofena; Poggio Picenze; Prata d’Ansidonia; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne’ Vestini; San Pio delle Camere; Sant’Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Secinaro; Tione degli Abruzzi; Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant’Angelo.

Area interna “Basso Sangro Trigno”: Bomba; Borrello; Carunchio; Castelguidone; Castiglione Messer Marino; Celenza sul Trigno; Civitaluparella; Civitella Messer Raimondo; Colledimacine; Colledimezzo; Fallo; Fara San Martino; Fraine; Gamberale; Gessopalena; Lama dei Peligni; Lettopalena; Montazzoli; Montebello sul Sangro; Monteferrante; Montelapiano; Montenerodomo; Palena; Palombaro; Pennadomo; Pietraferrazzana; Pizzoferrato; Quadri; Roccascalegna; Roccaspinalveti; Roio del Sangro; Rosello; San Giovanni Lipioni; Schiavi di Abruzzo; Taranta Peligna; Torrebruna; Torricella Peligna; Villa Santa Maria;

Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”: Acciano; Barisciano; Calascio; Capestrano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castel di Ieri; Castelvecchio Calvisio; Castelvecchio Subequo; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Molina Aterno; Navelli; Ofena; Poggio Picenze; Prata d’Ansidonia; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne’ Vestini; San Pio delle Camere; Sant’Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Secinaro; Tione degli Abruzzi; Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant’Angelo.