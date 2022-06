«Riserva Mab dell’Alto Molise inaccessibile ai disabili», la denuncia pubblica di Vittorio Labanca

Scooter per disabili fuori uso da tempo e percorso riservato ai portatori di handicap chiuso. Barriere architettoniche, tecniche e a questo punto anche gestionali rendono la riserva Mab di Vastogirardi non accessibile né fruibile ai diversamente abili. La denuncia arriva da Vittorio Labanca, giornalista Agnonese, recentemente nominato cavaliere della Repubblica, che ha pensato di passare qualche ora al fresco dei boschi della riserva naturalistica dell’Alto Molise. Non lo avesse mai fatto.

«Riserva Mab di Vastogirardi, – racconta Labanca – con percorso per disabili, area attrezzata per disabili e a disposizione degli scooter elettrici per chi non può deambulare. Fa per me». «Chiedo all’amico di turno di accompagnarmi. – continua il cavaliere e giornalista – Mettiamo in auto la sedie a rotelle e partiamo. Non ci sono parcheggi riservati ai disabili; pazienza di spazio ce n’è anche se un po’ distante. Nel piccolo bar, vedendoci in carrozzina e con estrema gentilezza, ci dicono che possiamo arrivare fino su in auto, davanti lo stabile dei Carabinieri-Forestali, da dove si snodano i sentieri, onde evitare i circa 400 metri in salita che sfiancherebbero chiunque. Unico handicap è passare millimetricamente di fianco ad una transenna che blocca il passaggio delle auto. Ce la facciamo con la nostra jeep. Con vero entusiasmo arriviamo fin su. Il rombo del motore della nostra auto fa subito uscire dal casolare un uomo, forse un custode. Ci vede in difficoltà e con estrema cortesia ci chiede se avessimo bisogno di aiuto oltre a ricordarci che lì il mezzo non può sostare. Chiediamo subito la disponibilità degli scooter elettrici per disabili e notizie sul percorso riservato ai diversamente abili e sui recinti dei cervi e sulla fauna».

E qui iniziano i problemi, perché infatti Labanca continua: «L’uomo, visibilmente mortificato, ci dice che gli scooter sono rotti da tempo, che il percorso riservato ai disabili è chiuso perché quasi impraticabile e che anche gli altri sentieri che portano ai recinti sono pressoché inaccessibili per vari avvallamenti in vari punti con fondo stradale caratterizzato dal brecciolino che non permetterebbe la spinta della sedia a rotelle. Ci guardiamo tutti perplessi. Ma sul sito internet della Riserva Mab tutto ciò non è indicato. Anzi la diversità, la disabilità sembra abbattuta in questo contesto. Tutto falso. L’uomo non sa proprio che rispondere. Lo salutiamo per andar via.

Rimettiamo macchine fotografiche ed obiettivi nelle custodie e la sedia a rotelle nel portabagagli con la considerazione che se questo luogo non fosse in Molise certamente sarebbe curato di più ed avrebbe mota più affluenza. Forse con un piccolo costo di un biglietto si potrebbero avere immediati fondi per sopperire le carenze anche verso i diversamente abili od altro. – chiude Labanca – Ripartiamo profondamente delusi e con la consapevolezza che così non si può fare turismo e che i “diversi” restano “diversi”, nonostante tutto. Addio Mab».

Francesco Lombardi, Presidente della Riserva della Biosfera Mab UNESCO