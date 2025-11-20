Rissa tra famiglie di rom, due fratelli finiscono in carcere

La Polizia di Stato di Lanciano ha eseguito, nella mattinata odierna, due ordinanze di sospensione della misura alternativa alla detenzione, ripristinando la pena detentiva in carcere nei confronti di due uomini rispettivamente di anni 47 e 43, fratelli, appartenenti a famiglie rom stanziali.
I fatti sono collegati all’intervento della Squadra Volante del Commissariato in occasione di una rissa avvenuta alcuni giorni addietro nel centro cittadino di Lanciano tra due famiglie. A seguito dell’attività d’indagine espletata nell’immediatezza dagli agenti della Sezione Anticrimine, si riusciva ad identificare tra i partecipanti i due fratelli già sottoposti a misura alternativa alla detenzione. L’Ufficio di Sorveglianza di Pescara sospendeva le due misure alternative ripristinando per entrambi la misura della detenzione in carcere, eseguita nella mattinata odierna.