Tentativo di phishing ai danni dell’Università, presentata denuncia alla Polizia postale

L’Università degli Studi del Molise informa che in data odierna, a partire dalle ore 12:50 circa, alcuni account istituzionali di posta elettronica assegnati a docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e studentesse dell’Ateneo sono stati oggetto di un accesso non autorizzato da parte di soggetti terzi. Una volta compromessi, tali account sono stati utilizzati per inviare messaggi fraudolenti a vari destinatari, con false richieste di pagamento di presunte tasse universitarie su conti correnti del tutto estranei all’Università.

L’Università – già dotata di sistemi di sicurezza informatica aggiornati e di procedure atte a tutelare la riservatezza delle proprie infrastrutture digitali – ha immediatamente adottato le misure di mitigazione necessarie, avviando la messa in sicurezza degli account coinvolti e segnalando tempestivamente l’accaduto alla Polizia di Stato – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Campobasso e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, presentando formale denuncia contro ignoti.

Si invita a prestare la massima attenzione a eventuali comunicazioni sospette e a verificare sempre l’autenticità di richieste di pagamento o link non riconducibili ai canali ufficiali dell’Ateneo.