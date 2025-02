AGI – Solo 13 regioni sono oltre la sufficienza in tutti i parametri di monitoraggio dei Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, mentre 8 sono insufficienti in almeno una delle tre macroaree di valutazione, ossia Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera. È quanto emerge dal rapporto definitivo del Sistema di Garanzia 2023 del ministero della Salute, predisposto proprio per monitorare l’attuazione dei Lea.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI