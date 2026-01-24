Sanità, due posti di day e week surgery all’ospedale “Caracciolo” di Agnone

I commissari alla sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, con proprio decreto hanno istituito presso l’ospedale Veneziale di Isernia la struttura semplice dipartimentale di Day e Week surgery incardinata nel dipartimento strutturale chirurgico. Nel provvedimento è prevista un’articolazione Hub e Spoke.



L’ospedale di Isernia, struttura Hub, avrà una dotazione di 4 posti letto, i centri Spoke sono stati individuati negli ospedali di comunità di Larino e Venafro, mentre per l’ospedale di zona disagiata di Agnone è prevista una dotazione di 2 posti letto. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’analisi del contesto regionale “che ha evidenziato una significativa mobilità passiva per casistiche chirurgiche a bassa-media intensità, anche in ragione della non piena articolazione territoriale dell’offerta, della disomogenea integrazione ospedale-territorio e della mancanza di una specifica struttura dedicata”. Inoltre, è finalizzato “ad incrementare l’offerta, ridurre i tempi di attesa, contrastare la mobilità passiva, promuovere la presa in carico multidisciplinare”.

“Per il Caracciolo questo significa essere individuato come ospedale di area disagiata che fa parte di una rete organizzata, con funzioni definite di chirurgia a bassa intensità. Siamo consapevoli che questo non è un punto di arrivo, ma sicuramente si tratta di un passo avanti positivo: sono stati messi nero su bianco nuovi elementi a favore del nostro ospedale. Anche dopo tante battaglie, non ci stancheremo di continuare a tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Per questo, vigileremo sull’attuazione concreta del provvedimento. Il nostro impegno non si ferma” il commento del sindaco di Agnone, Daniele Saia.