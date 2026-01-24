Allacci abusivi alla rete idrica per rubare acqua, due persone del Vastese denunciate per furto aggravato e truffa

Nell’ambito di verifiche sui manufatti ricadenti all’interno delle aree tratturali, militari del Nucleo CC Forestale di Vasto hanno condotto una attenta attività di indagine sulle opere elettriche ed idriche serventi alcune attività ricettive presenti lungo il demanio armentizio.

In particolare, con il supporto di personale della SASI spa sono stati installati contatori “test” a monte dell’allaccio alla rete pubblica, per accertare eventuali derivazioni abusive da parte di manufatti turistico ricettivi realizzati in aree prossime al Regio Tratturo L’Aquila-Foggia.

All’esito delle risultanze investigative sono state individuate ben 35 strutture abusivamente collegate alla rete idrica pubblica e, congiuntamente a personale tecnico di SASI spa, si è proceduto alla chiusura dei tubi di mandata di tutte le strutture con allaccio abusivo.

Grazie ad una certosina attività di indagine, i militari sono riusciti a ricostruire le modalità con cui i gestori dell’area garantivano l’utilizzo del servizio idrico, richiedendo addirittura un canone non dovuto agli ignari turisti che andava a massimizzare l’illecito profitto.

In considerazione di quanto emerso, due persone dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e truffa aggravata nei confronti di un Ente Pubblico. Questi episodi accendono i riflettori su un fenomeno tanto silenzioso quanto dannoso: il furto di acqua pubblica rappresenta una condotta da stigmatizzare fermamente. In un’area già fortemente soggetta a carenza idrica, si privano i cittadini onesti dell’acqua a cui hanno pieno diritto, peggiorando una situazione già estremamente critica. Rubare acqua non è solo un reato, ma è un gesto profondamente irresponsabile che denota una totale assenza di senso civico.