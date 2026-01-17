Sanità: i medici in Italia non mancano, ma scelgono sempre più spesso il privato

Il vicesindaco di Agnone, Giovanni Di Nucci, delegato alla Sanità, e il sindaco Daniele Saia, hanno preso parte ad un incontro con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, che da anni mette a sistema i dati sanitari italiani.

Proprio Cartabellotta, intervenuto a Termoli nel corso di un incontro organizzato dalla CGIL e da ALI Molise, ha tracciato un quadro severo della situazione sanitaria nazionale, soffermandosi inevitabilmente anche sulla realtà molisana. «Tra i tanti dati emersi, uno in particolare mi ha colpito: i medici in Italia non mancano, ma scelgono sempre più spesso il privato, che garantisce migliori condizioni economiche. E così il pubblico diventa sempre meno attrattivo» commenta il sindaco Saia.

«Faccio dunque tesoro dei suoi consigli: i piani di rientro hanno fallito e occorre avviare una nuova stagione di riforme strutturali e investimenti concreti. – aggiunge Saia – Di questi temi discuteremo anche nella Conferenza dei Sindaci che ho convocato per lunedì 19 gennaio alle ore 17, nella Sala della Costituzione di Campobasso. In particolare, ci concentreremo sul superamento del commissariamento, l’azzeramento del debito, proposte di modifica al D.M. 70 e misure per attrarre i medici sul territorio».