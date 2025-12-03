Santa Barbara, monsignor Colaianni celebra la messa in onore della patrona dei Vigili del fuoco

Il giorno 4 dicembre, alle ore 10, presso la Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso celebreranno la ricorrenza di Santa Barbara martire, patrona dei Vigili del Fuoco.

La Santa rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”.

La Santa Messa sarà celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, S.E. Biagio Colaianni, alla presenza delle massime Autorità civili e militari e ai Rappresentanti dei vari Enti del territorio.

Nell’area antistante la cattedrale saranno esposti alcuni degli automezzi e attrezzature di soccorso in uso al Comando di Campobasso. Tutta la cittadinanza è invitata alla cerimonia.