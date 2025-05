“Save a life, Give Blood”, la Denso Manufacturing Italia ci mette il sangue

Anche quest’anno, in occasione della 5° giornata “Save a life, Give Blood”, la Denso Manufacturing Italia ha sposato e promosso la giornata formativa e informativa dedicata all’importanza della donazione del sangue tra i propri dipendenti.

“Una bella mattinata che ha visto 11 donazioni effettuate tra cui quella del Sindaco Emanuela De Nicolis, e 10 nuovi “candidati” donatori. Ringrazio la Denso Manufactoring Italia, il Presidente dello stabilimento, l’Ing. Francesco Monaco per aver voluto promuovere anche quest’anno questa importante iniziativa. E ringrazio anche l’AVIS di Pescara per aver messo a disposizione l’autoemoteca e il personale sanitario oltre al centro trasfusionale di Vasto per l’organizzazione”, afferma il Presidente dell’AVIS Comunale di San Salvo, Antonello Ialacci.

“Un gesto semplice e importante per salvare una vita. Un segno tangibile di impegno sociale e di attenzione al tema della donazione del sangue. Un pensiero e un sentito grazie a tutti i donatori che hanno partecipato”, conclude Ialacci che dà appuntamento al prossimo anno “perché diffondere l’importanza della donazione del sangue con iniziative e manifestazioni è quanto continueremo a fare”.