Sbanda sul ghiaccio e si ribalta, incastrato tra le lamiere viene tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:30 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso provenienti dal capoluogo e dalla sede distaccata di Termoli, sono intervenute per un un incidente stradale lungo la s.p. 163 in territorio di Castelmauro.

Un’auto era uscita fuori della carreggiata, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, ribaltandosi su un lato. La persona alla guida, cosciente, ma incastrata, è stata estricata ed affidata al personale sanitario del 118 presente in posto. Delicate le operazioni di soccorso che hanno richiesto la stabilizzazione dell’autoveicolo al fine di evitare ulteriori pericoli per l’infortunato ed i soccorritori.