Scardina la porta e riduce in fin di vita la vittima, quarantenne arrestato per tentato omicidio

La Polizia di Stato di Isernia, all’esito di una complessa attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emessa a carico di soggetto pluripregiudicato e risultato responsabile dei reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e violazione di domicilio.

In particolare, la Squadra Mobile accertava che l’uomo, un quarantenne pregiudicato del posto, metteva in atto il suo proposito criminoso dopo aver minacciato già in precedenza la vittima e preannunciando futuri atti di violenza, poi concretizzatisi in una violenta aggressione fisica con una serie di calci e pugni diretti in punti vitali del corpo e che cagionavano alla parte offesa, ricoverata presso il locale nosocomio, ferite e lesioni con un’iniziale prognosi riservata, versando la stessa in pericolo di vita. La vittima veniva raggiunta all’interno della propria abitazione previo scardinamento della porta d’ingresso.

In esecuzione dell’ordinanza in questione, l’indagato veniva associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.