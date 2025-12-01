Scelta del medico di famiglia: da oggi è possibile in Comune o presso il Distretto sanitario

Dalla giornata di oggi è possibile effettuare la scelta del nuovo medico di base per i residenti nell’Alto Vastese precedentemente assistiti dal dottore Caruso.
«Informiamo la cittadinanza – spiegano dal Comune di Castiglione Messer Marino – che, a seguito dell’arrivo della dottoressa Antonia Malatesta (a destra in foto, ndr), è possibile effettuare la scelta del nuovo medico di famiglia con due modalità: presso il Distretto sanitario di Castiglione M.M. rivolgendosi direttamente alla sig.ra Silvana Petta, senza necessità di SPID; presso il Comune di Castiglione Messer Marino, tramite servizio dedicato e con accesso SPID. Vi invitiamo a procedere quanto prima, così da garantire continuità nell’assistenza sanitaria».