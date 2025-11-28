Scomparsa della dottoressa Rita Fossaceca, il ricordo degli alunni di Trivento

Oggi, come sottolineato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Trivento, è una giornata speciale, perché si celebra il decennale della scomparsa della dottoressa Rita Fossaceca, tragicamente uccisa in Kenya il 28 novembre 2015.

Una giornata densa di emozioni perché alla tristezza del vuoto lasciato da una donna straordinaria si unisce l’intensità del suo esempio generoso di vita dedicata agli altri.

Per ricordarla, gli alunni della classe 2B, hanno realizzato un lavoro creativo in cui è stata disegnata una farfalla che rappresenta l’animo della dottoressa sorretto da due mani che simboleggiano i bambini di Trivento e quelli del Kenya.

Per il medico triventino, sono stati l’assoluto punto di riferimento della sua vita, perché con loro ha trascorso i momenti più importanti della sua esistenza, donando cura e istruzione, diventando soprattutto sorgente di speranza per un futuro migliore. Numerosi sono stati i momenti di riflessione condivisi in tutte le classi. Sulle ali del ricordo, il grande cuore di Rita Fossaceca continuerà ad illuminare il cammino degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N.SCARANO”.

La dirigente scolastica, prof.ssa Ida Cimmino, ha lodato l’iniziativa sottolineando l’importanza della figura della dottoressa, che sarà sempre fonte di ispirazione per i ragazzi di ogni età, scegliendo quotidianamente, con gesti semplici, di seminare il bene.