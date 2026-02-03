Scontri di Torino, Pace del Sap: «Basta narrazioni che legittimano la violenza e isolano chi garantisce la sicurezza»

Scontri di Torino, il SAP: «Basta narrazioni che legittimano la violenza e isolano chi garantisce la sicurezza». Così, in una nota girata alla stampa, la segretaria provinciale del Sindacato autonomo di Polizia di L’Aquila, Claudia Pace.

«Sugli scontri di Torino risultano sconcertanti e irresponsabili le ricostruzioni fornite da Ginevra Bompiani e Michele Santoro nel corso della trasmissione RAI, andata in onda ieri, condotta da Massimo Giletti. Ascoltare analisi di questo tipo sulla gestione dell’ordine pubblico e sui protocolli operativi delle forze di polizia è inaccettabile e profondamente fuorviante. – continua Pace – Ricostruzioni simili non solo travisano i fatti, ma alimentano un clima di delegittimazione e finiscono per fomentare la violenza, minando le basi stesse di uno Stato sociale fondato sul rispetto delle leggi, delle regole e delle istituzioni».

«I fatti di Torino rappresentano una aggressione gravissima e inaccettabile ai danni delle forze di polizia. Le immagini sono inequivocabili e non lasciano spazio ad alcuna giustificazione. – va avanti Pace – Non si è trattato di diritto di manifestare, ma di violenza organizzata e di guerriglia urbana organizzata da un migliaio di teppisti “professionisti” del disordine. Pretendere che la Polizia subisca passivamente gli attacchi per timore di strumentalizzazioni mediatiche è irresponsabile e mette a repentaglio la vita dei colleghi. I poliziotti hanno giurato fedeltà allo Stato, ma hanno anche il diritto di tornare a casa vivi, di rivedere le proprie famiglie e di sentirsi tutelati, non esposti e sacrificabili. I poliziotti non scelgono di essere presenti a una manifestazione: vengono comandati di servizio e svolgono il loro dovere a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

La Segreteria Provinciale del SAP di L’Aquila esprime «piena e totale solidarietà ai colleghi feriti — oltre cento operatori — e in particolare ad Alessandro Calista, pescarese in servizio al Reparto Mobile di Padova, e a Francesco Rosella di Gioia dei Marsi. Colpire un operatore di polizia significa attaccare lo Stato. Ora servono risposte concrete, non parole».