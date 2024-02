Scontro tra furgone e auto, due feriti in ospedale

Di un’ora fa circa, l’incidente stradale avvenuto, in agro di San Polo Matese, tra due autovetture. La squadra Vigili del Fuoco del comando di Campobasso intervenuta ha lavorato per estrarre il conducente del furgone dall’abitacolo del mezzo. Entrambi i conducenti sono stati poi trasportati all’ospedale di Campobasso per le cure del caro dal personale del 118 intervenuto. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri della locale stazione che sta tentando di ricostruire le probabili cause del sinistro.