Due lupi avvistati a ridosso dell’abitato di Agnone, controlli di Forestali e Municipale

Due esemplari di lupo sono stati avvistati in pieno giorno, nella mattinata di ieri, lungo la strada comunale nei pressi del depuratore di Agnone. La segnalazione arriva da un passante che stava passeggiando, insieme al proprio cane domestico, lungo quella strada cittadina particolarmente utilizzata proprio per fare attività all’aria aperta.

Due gli esemplari di lupo che sono stati avvistati e che si sono subito immersi nella vegetazione circostante. L’uomo ha segnalato l’avvistamento ai Carabinieri forestali di Agnone e alla Polizia municipale. Sono stati avviati i controlli da parte del personale preposto. Che esemplari di lupo si spingano fin dentro l’abitato, come già successo nel recente passato, è un fatto piuttosto usuale.

I predatori si avvicinano al centro abitato presumibilmente alla ricerca di cibo facile, lasciato in giro dagli umani. Per questo motivo, proprio per evitare di attirare fauna selvatica in città, le autorità raccomandano di non lasciare all’esterno scarti di cibo o comunque fonti trofiche che possano fungere da attrattivo.