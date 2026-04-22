Provincia, assegnate le deleghe: Apilogo viabilità Sangro e Alto Vastese, Laverghetta basso Vastese

Questa mattina il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri. Questo il dettaglio: ROBERTO NARDONE: Via Verde della Costa dei Trabocchi da Francavilla al mare a Fossacesia; mobilità…

Questa mattina il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri.

Questo il dettaglio:

ROBERTO NARDONE: Via Verde della Costa dei Trabocchi da Francavilla al mare a Fossacesia; mobilità sostenibile e cicloturismo; concessioni e autorizzazioni; ambiente e aste fluviali; polizia provinciale.

ANGELO RADICA: bilancio; innovazione e transizione digitale; politiche europee; organizzazione scolastica; edilizia scolastica a Francavilla al mare, Ortona e Guardiagrele; agricoltura; manutenzione viabilità distretto 2.

ALESSANDRO LAVERGHETTA: Via Verde della Costa dei Trabocchi da Torino di Sangro a San Salvo; manutenzione viabilità distretto 5 (basso Vastese); sicurezza sul lavoro; attuazione del PNRR; edilizia scolastica del Vastese; patrimonio immobiliare del Vastese.

MARIANNA APILONGO: edilizia scolastica di Atessa e Casoli; patrimonio immobiliare dell’area di appartenenza; pari opportunità; manutenzione viabilità distretti 4 e 6 (alto Sangro e alto Vastese); rapporti con il Consiglio.

ANDREA RONDININI (capogruppo): manutenzione viabilità distretto 1 (Chietino); edilizia scolastica di Chieti; patrimonio immobiliare di Chieti; espropri; autoparco; personale.

ENZO DI DIEGO: edilizia scolastica di Lanciano; manutenzione viabilità distretto 3 (basso Sangro); patrimonio immobiliare dell’area di appartenenza; urbanistica e pianificazione territoriale; CAL.

ARTURO SCOPINO: programmazione; attuazione del programma di governo; stazione unica appaltante; piccoli Comuni, aree interne e montagna; stato di emergenza aprile 2026; rapporti con gli enti locali; edilizia scolastica: IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa S. Maria.

Menna ha tenuto per sé le seguenti materie: opere stradali e infrastrutturali; società partecipate; UPI.