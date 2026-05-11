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martedì 12 Maggio 2026
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Scontro tra Pietracupa e Trivento, auto impatta contro un muro e si ribalta: tre persone ferite

Intorno alle 18.30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture sulla SS747 in territorio di Pietracupa in prossimità dell’intersezione per Trivento. A seguito dell'impatto, una delle auto con…

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Intorno alle 18.30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture sulla SS747 in territorio di Pietracupa in prossimità dell’intersezione per Trivento.

A seguito dell’impatto, una delle auto con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro un muro di recinzione di un’abitazione ribaltandosi al centro della carreggiata.

I tre occupanti delle auto coinvolte nel sinistro hanno ricevuto le cure da parte del personale del 118 di Trivento. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Castropignano.

Per permettere le manovre di soccorso, della messa in sicurezza e successiva rimozione dei veicoli è stato predisposto il senso unico alternato sino al termine delle operazioni.

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