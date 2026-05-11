Scontro tra Pietracupa e Trivento, auto impatta contro un muro e si ribalta: tre persone ferite

Intorno alle 18.30 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture sulla SS747 in territorio di Pietracupa in prossimità dell’intersezione per Trivento.
A seguito dell’impatto, una delle auto con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro un muro di recinzione di un’abitazione ribaltandosi al centro della carreggiata.
I tre occupanti delle auto coinvolte nel sinistro hanno ricevuto le cure da parte del personale del 118 di Trivento. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Castropignano.
Per permettere le manovre di soccorso, della messa in sicurezza e successiva rimozione dei veicoli è stato predisposto il senso unico alternato sino al termine delle operazioni.