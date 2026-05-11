Settimana corta negli istituti superiori di Vasto, i sindaci delle aree interne chiedono chiarimenti

La possibilità di adozione della settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì e il sabato libero, negli istituti scolastici superiori di Vasto, dal prossimo anno, preoccupa i sindaci del Medio ed Alto Vastese. In una nota indirizzata al sindaco di Vasto e presidente della Provincia, Francesco Menna, ai dirigenti scolastici e alle autolinee che assicurano il trasporto degli alunni, i primi cittadini chiedono chiarimenti e rassicurazioni e soprattutto un incontro al fine di «garantire soluzioni e benefici anche per tutti i ragazzi studenti delle aree interne»

Di seguito il testo della lettera aperta.

«E’ da diverso tempo che i sindaci delle aree interne della zona Medio e Alto Vastese vengono sollecitati dai genitori e studenti che frequentano le scuole superiori di secondo grado di Vasto, di poter essere informati e conoscere le relative iniziative che i diversi istituti stanno intraprendendo in riferimento all’adozione, per l’anno scolastico 2026/27, della settimana corta.

È buona prassi, nelle diverse esigenze delle istituzioni coinvolte, condividere con tutti i soggetti interessati un cambiamento così radicale e sostanziale che riguarda da vicino soprattutto gli studenti delle aree interne del Medio e Alto Vastese. Studenti che già oggi scontano un prezzo alto in riferimento alle distanze, alla precarietà delle strade percorse, alle tempistiche di partenza e rientro, e non da ultimo al costo monetario che ogni famiglia deve sostenere per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi delle aree interne.

Non volendo scomodare la nostra Costituzione, crediamo che il rispetto e la considerazione del popolo scolastico delle aree interne vadano garantiti e sostenuti in qualunque modo, soprattutto in una situazione di cambiamento come quello degli orari delle lezioni, che già oggi rappresenta un fattore di grande difficoltà e sacrifici che chiediamo di sostenere ai nostri ragazzi.

Pur condividendo la necessità di un cambiamento innovativo come quella della così detta “settimana corta”, la stessa deve essere a vantaggio di tutti.

Con la presente si chiede al sindaco di Vasto Francesco Menna di promuovere un incontro tra i soggetti interessati e una rappresentanza dei sindaci del Medio e Alto Vastese, per conoscere quali sono le iniziative intraprese o da intraprendere per l’adozione della settimana corta, che possano garantire soluzioni e benefici anche per tutti i ragazzi studenti delle aree interne, così da garantire a tutti lo stesso diritto di uguaglianza e di accesso al sistema scolastico».