Screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne, visite anche ad Agnone

Vanno avanti le attività di prevenzione in Molise. I consultori familiari dell’ASReM promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.

Di seguito i luoghi dove è possibile accedere al servizio previa prenotazione:

CAMPOBASSO:

Lunedì 18 e 25 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Mercoledì 27 e giovedì 28 dalle ore 8,30 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TEL. 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,30

BOJANO:

Martedì 19 e 26 dalle ore 10,30 alle 13,00

Mercoledì 27 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

PER PRENOTAZIONI 0874 752340 TUTTI I MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30

RICCIA:

Lunedì 18 e 25 dalle ore 11,00 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTI I LUNEDI’ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 TEL. 0874 714312

ISERNIA:

Lunedì 18 e 25 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30

Mercoledì 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759

AGNONE:

Giovedì 21 dalle ore 09,00 alle ore 16,00

PER PRENOTAZIONI i giovedì nelle stesse ore chiamare Agnone 0865 722492 oppure chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759 precisando che è per AGNONE

FROSOLONE:

Martedì 19 dalle ore 8,30 alle 16,30

FRAZIONE ACQUEVIVE EX SCUOLA

PER PRENOTAZIONI tutti i martedì nelle stesse ore allo 0865 722001

TERMOLI:

Lunedì 18 dalle 15,00 alle ore 17,30

Martedì 19 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Mercoledì 20 dalle 10,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Venerdì 22 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888

MONTENERO DI BISACCIA

Lunedì 18 dalle ore 10,30 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Montenero)

CASTELMAURO

Venerdì 22 e 29 dalle ore 9,00 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Castelmauro)

LARINO:

Dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 – il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00

PER PRENOTAZIONI le stesse MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL.0874 827329

Lunedì 18 e 25 mercoledì 20 e 28 dalle ore 08,00 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL. 0874 827328

SANTA CROCE DI MAGLIANO

Mercoledì 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI NEGLI STESSI ORARI E GIORNI TEL. 0874 827853

OPPURE TUTTI I LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, E VENERDI’ chiamare Larino TEL. 0874 827851 precisando che ci si prenota per S. Croce

VENAFRO:

Dal 18 al 21 e dal 25 al 28 tutte le mattine dalle ore 08,30 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,30

TEL. 0865 907851