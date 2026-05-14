Sfreccia ad alta velocità e non si ferma all’alt: inseguito e arrestato dai Carabinieri

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana infatti, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere.
I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Montesilvano, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo, cl. 2004, per il reato di “fuga pericolosa dopo l’ALT”.
L’attività di polizia giudiziaria trae origine allorquando il predetto veniva notato dai militari su Via Togliatti alla guida della sua autovettura, una Peugeot 3008, mentre sfrecciava ad alta velocità, mettendo a repentaglio ed in serio pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e dei pedoni presenti.
Per tali ragioni la pattuglia si poneva all’inseguimento del mezzo attivando subito i segnali luminosi ed acustici ed intimandogli l’ALT esibendo la paletta d’ordinanza. Il veicolo, che non accennava minimamente a diminuire la velocità né tantomeno a fermarsi a seguito dell’ALT imposto dai Carabinieri, dopo un lungo inseguimento avvenuto tra le vie cittadine di Montesilvano e Pescara, veniva bloccato con successo nel Comune di Spoltore all’altezza della rotatoria presente sulla SP25.
I militari quindi, una volta immobilizzata l’autovettura ed avendo la giusta cornice di sicurezza, procedevano a sottoporre ad approfondito controllo il guidatore e gli altri due occupanti del mezzo anche con l’ausilio di altre pattuglie fatte convergere in zona su indicazione della Centrale Operativa di Pescara.
Successivamente i tre fermati venivano condotti presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano al fine di completare le procedure di controllo ed al termine delle formalità il guidatore, che nella circostanza è risultato essere anche sprovvisto della patente di guida, è stato dichiarato in stato di arresto ai sensi dell’art. 192 co. 7 bis del Codice della Strada. L’uomo veniva tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. ed in attesa dell’udienza di convalida.