Screening gratuito all’utero, in Molise parte l’Ottobre Rosa della prevenzione. Tutte le date

Un gesto semplice che può salvare la vita. In Molise, l’Ottobre Rosa diventa occasione per promuovere lo screening gratuito della cervice uterina: i consultori familiari ASReM, con un calendario ricco di date e nuove aperture sul territorio, invitano tutte le donne dai 25 ai 64 anni a sottoporsi al controllo preventivo. Dalla costa all’entroterra, da Campobasso a Venafro, con nuove aperture anche a S. Elia e Frosolone, il calendario è fitto di appuntamenti pensati per facilitare la partecipazione di tutte.

Campobasso: Tutti i lunedì del mese dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Tutti i giovedi dalle ore 8,30 alle 12,30. PER PRENOTAZIONI 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

Boiano: Tutti i mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 PER PRENOTAZIONI 0874.752340 IL MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30

Riccia: Tutti i lunedì dalle ore 10,30 alle ore 13,30. PER PRENOTAZIONI IL LUNEDI’ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 0874.714312

Agnone: Lunedì 20 e 27 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Campobasso precisando per il Consultorio di Agnone 0874.409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00.

Trivento: PER PRENOTAZIONI chiamare Cb precisando per il Poliambulatorio di Trivento 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00.

NUOVA APERTURA POLIAMBULATORIO S. ELIA: Lunedì 20 e 27 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 14,00. PER PRENOTAZIONI 0874 409001 (Campobasso) TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 PRECISANDO CHE CI SI PRENOTA PER S.ELIA

NUOVA APERTURA CASA DELLA SALUTE FROSOLONE: Martedì 21 e 28 Ottobre dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30. PER PRENOTAZIONI 0874 409001 (Campobasso) TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 PRECISANDO CHE CI SI PRENOTA PER FROSOLONE

Termoli: Tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Tutti i venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875.717888

Larino: 01-06-08-13-15-20-22-27-28 Ottobre dalle ore 9,00 alle 12,30. PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30. TEL. 0874 827328. 02-09 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,00. TEL. 0874.827329

Venafro: Tutti i mercoledì del mese dalle ore 8,30 alle 12,00. PER PRENOTAZIONI tutte le mattine DALLE ORE 9,00 ALLE 14,00 TEL. 0865.907851