Screening mammografici, camper mobile arriva ad Agnone. Da domani (26 settembre) esami gratis

Screening mammografico gratuiti all’ospedale Caracciolo di Agnone. Nell’ambito dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), l’Asrem e la Regione Molise promuovono il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che riguarda le donne residenti in Molise tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi. A tal proposito, a partire da domani, giovedì 26 settembre, un camper munito della necessaria apparecchiatura, farà tappa in diverse località della regione per eseguire gli esami. Fino al 4 ottobre, il mammografo mobile sarà presente nel piazzale antistante l’ospedale ‘Caracciolo’ di Agnone.

Lo stesso si sposterà il 7 ottobre a Civitanova del Sannio. Dal 10 al 25 ottobre a Larino ed il 28 ed il 29 ottobre a Casacalenda. Dunque, le donne con i requisiti per accedere agli screening, che abbiano ricevuto l’invito ad effettuare l’esame potranno, domani, recarsi nel centro altomolisano.

Tuttavia anche chi non sia stato raggiunto da alcuna comunicazione e negli ultimi due anni non abbia effettuato il controllo, potrà raggiungere la postazione alle porte del nosocomio per la registrazione e l’accesso alla prestazione. Le attività si svolgeranno dalle ore 8.30 e fino alle 13 e dalle ore 14 alle 16. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it o contattare i numeri di telefono 0874.409160 – 0874.409449 – 0874.409249 (dalle ore 10 alle ore 12).