Screening per l’epatite C, grande partecipazione all’esame di prevenzione della malattia silente

Grande affluenza, oltre ogni aspettativa, allo screening per l’epatite C che si è tenuto questa mattina, in Piazza del Papa a Termoli. L’iniziativa, promossa dall’ASReM, con il patrocinio del Comune adriatico, ha registrato un numero significativo di persone che si sono sottoposte al test: in 103 hanno aderito all’esame di prevenzione di una malattia infettiva spesso silente e, fortunatamente, nessun esito è stato positivo.

“Non ci aspettavamo una partecipazione così alta – ha commentato il responsabile dello screening, Giovanni Di Giorgio – questo ci rincuora perché emerge che la cittadinanza è attenta e sensibile ai controlli della propria salute”