Screenshot, è reato condividerli? Cosa dice la legge. L’avvocato Di Giacomo ospite a “Cuore, Corna & Confetture”

Screenshot, è reato condividerli? Quando immagini o registrazioni vengono condivise, soprattutto attraverso i social network, senza il consenso di tutti gli interlocutori nasce un problema. Ma spesso chi subisce la violazione ignora di avere la possibilità di presentare denuncia.

Parte da qui la seconda puntata di Cuore, Corna & Confetture, in onda domani sera, venerdì 10 ottobre alle 20 su Rete8, al canale 10 del digitale terrestre. La puntata sarà visibile anche in streaming su www.rete8.it.

La storia è quella di una donna che viene a conoscenza del fatto che quello che credeva un suo semplice conoscente, con cui era nata una semplice amicizia in palestra, si era messo a condividere screenshot e audio di conversazioni private, con un’altra donna e chissà con quante altre persone.

A quale scopo? A quanto pare per vantarsi del fatto di quanto fosse “voluto”.

La storia vera, scritta e raccontata dall’autrice e conduttrice Magda Tirabassi, sarà approfondita nei possibili scenari legali che si aprono sul caso, con l’ospite in studio, l’avvocato Rosario Di Giacomo. Di Giacomo, componente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Vasto, ex presidente dell’Aiga, è stato da poco nominato anche giudice sportivo LND della delegazione di Vasto.