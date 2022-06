Scrutini Castiglione, definitivi sezione uno: 138 Di Palma, 61 Tatangelo, 90 Magnacca

Dati definitivi, ufficiosi, della sezione numero uno a Castiglione Messer Marino: 138 Silvana Di Palma, 61 Raffaele Tatangelo, 90 Felice Magnacca. Si tratta di dati definitivi, ma non ancora ufficiali. Sempre da indiscrezioni la sezione numero due ha ancora molte schede da scrutinare, mentre nella sezione numero tre il candidato Magnacca sarebbe in ripresa, addirittura in vantaggio di una ventina di voti sulla Di Palma.

