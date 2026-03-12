Sentono sparare e chiamano i Carabinieri: 67enne denunciato per porto abusivo di armi

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Val Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai militari della Stazione Carabinieri di Lettomanoppello, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 67enne, italiano, del luogo.
Nel tardo pomeriggio di domenica, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Popoli ha ricevuto una segnalazione, da parte di alcuni cittadini, che avevano udito dei colpi di fucile.
Le successive indagini svolte dai Carabinieri di quel centro, che hanno intensificato i passaggi nell’area segnata, hanno portato all’identificazione del reo che non risultava essere in possesso di regolare titolo idoneo per la detenzione di armi.
L’arma rinvenuta, un fucile ad aria compressa, di fabbricazione tedesca unitamente a 400 proiettili venivano sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’A.G. e per verificarne eventuali manomissioni.
Per tale ragione lo stesso, è stato condotto presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.