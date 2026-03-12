Terre Future: nuova alleanza tra municipalità per fare politica a partire dalle esperienze virtuose

Ieri, a Gagliano Aterno (AQ), si è tenuto il primo incontro del percorso “Terre Future”, un momento di confronto che ha riunito sindaci provenienti da regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia. L’iniziativa nasce dall’esperienza concreta…

Ieri, a Gagliano Aterno (AQ), si è tenuto il primo incontro del percorso “Terre Future”, un momento di confronto che ha riunito sindaci provenienti da regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia.

L’iniziativa nasce dall’esperienza concreta di amministrazioni comunali che negli ultimi anni hanno dimostrato come nei territori si possa realizzare ciò che spesso viene soltanto annunciato. Politiche pubbliche che non restano dichiarazioni di principio ma diventano servizi, nuove economie, modelli di welfare di prossimità, opportunità abitative e progetti di rigenerazione sociale ed economica.

In un tempo fortemente segnato da crisi sociali, economiche ed ambientali, che stanno cambiando profondamente la vita delle persone e delle comunità, molte municipalità stanno sperimentando politiche pubbliche capaci di migliorare la qualità della vita e ridurre le diseguaglianze.

Per questo sempre più amministratori locali condividono la convinzione che sia arrivato il momento di immaginare e costruire un nuovo modello sociale, capace di partire dai territori, allargare gli spazi di partecipazione democratica, rafforzare i legami di prossimità e trasformare le politiche pubbliche in strumenti concreti di equità, sviluppo e qualità della vita.

L’incontro ha rappresentato il primo momento di confronto tra amministratori che condividono un approccio comune: trasformare le visioni in pratiche amministrative reali, capaci di raccogliere i bisogni e le aspirazioni dei cittadini. Da questa collaborazione nasce uno spazio di innovazione istituzionale che parte dai territori e contribuisce a ridefinire le politiche pubbliche del Paese.

Terre Future nasce con questa ambizione: fare politica a partire dalle esperienze virtuose, mettere in dialogo piccoli centri e grandi città, portare le pratiche che funzionano fino ai luoghi in cui si assumono le decisioni che riguardano il futuro del Paese.

Terre Future è stato lanciato da:

Antonio Briscione, Sindaco di Contursi Terme (Campania)





Piero Castrataro, Sindaco di Isernia (Molise)





Sabrina Ciancone, Sindaca di Fontecchio (Abruzzo)





Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII di Roma





Monica Cinti, Sindaca di Monte San Pietro (Emilia-Romagna)





Silvana De Palma, Sindaca di Castiglione Messer Marino (Abruzzo)





Enzo Di Natale, Sindaco di Aielli (Abruzzo)





Elio Guadagno, Sindaco di Ottati e Consigliere Provinciale della Provincia di Salerno (Campania)





Lino Gentile, Sindaco di Castel del Giudice (Molise)





Alessandro Piccini, Sindaco di Cantiano (Marche)





Stefano Pisani, Sindaco di Pollica (Campania)





Luca Santilli, Sindaco di Gagliano Aterno (Abruzzo)





Roberto Sciullo, Sindaco di Pescocostanzo (Abruzzo)





L’incontro di Gagliano Aterno rappresenta il primo passo di un percorso destinato ad allargarsi, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più amministratori locali e territori, che vogliono contribuire, a partire dalle proprie esperienze, alla costruzione di politiche pubbliche nuove e trasformative per il futuro del Paese.