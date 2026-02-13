Servizi nelle aree interne: inaugurato a Montelapiano lo sportello bancomat

«Attenzione alle aree interne e garantire la presenza di servizi importanti». È il messaggio che l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha lanciato oggi in occasione dell’inaugurazione dello sportello bancomat della Poste italiane a Montelapiano, che con i suoi poco più di 100 residenti è uno dei paesi più piccoli d’Abruzzo.

«Abbiamo il dovere di avere attenzione verso le zone interne – ha aggiunto – ancora più nei territori come questi dove vive con coraggio una comunità di un centinaio di persone. L’attivazione dello sportello Atm arricchisce i servizi postali di territori nei quali le Poste sono considerate una rappresentanza dello Stato».

«Attività di presenza e servizi verso le aree interne dove c’è ancora una buona qualità della vita da cui non si può prescindere e che dobbiamo preservare. Con i nostri bandi e con la legge sulle cooperative siamo al lavoro nella consapevolezza del ruolo dei borghi quale motore di un nuovo sviluppo sostenibile», conclude l’assessore Magnacca. Alla cerimonia di erano presenti Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno e il prefetto di Chieti Silvana D’Agostino.