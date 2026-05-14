Mattarella: «I servizi di cura non possono tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne»

«La sanità è un pilastro del welfare, del modello sociale europeo. Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Non dovrebbe esservi neppure bisogno di ricordare che il necessario…

«La sanità è un pilastro del welfare, del modello sociale europeo. Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Non dovrebbe esservi neppure bisogno di ricordare che il necessario radicamento dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori – a partire dalle aree interne dell’Italia: sarebbe come a dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini».

Roma – Il Presidente Sergio Mattarella con Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale dell’infermiere, oggi 12 maggio 2026

(Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Così il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale dell’infermiere. I continui appelli del capo dello Stato, tuttavia, tesi a raccomandare un’attenzione concreta del Governo e delle istituzioni a più livelli nei confronti delle aree interne e dei cittadini che le abitano, restano belle parole, senza tramutarsi in politiche di welfare e di giustizia sociale.

L’INTERVENTO COMPLETO DEL PRESIDENTE MATTARELLA QUI