Mattarella: «I servizi di cura non possono tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne»

«La sanità è un pilastro del welfare, del modello sociale europeo. Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Non dovrebbe esservi neppure bisogno di ricordare che il necessario radicamento dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori – a partire dalle aree interne dell’Italia: sarebbe come a dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini».
Così il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale dell’infermiere. I continui appelli del capo dello Stato, tuttavia, tesi a raccomandare un’attenzione concreta del Governo e delle istituzioni a più livelli nei confronti delle aree interne e dei cittadini che le abitano, restano belle parole, senza tramutarsi in politiche di welfare e di giustizia sociale.
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