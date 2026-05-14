Estorsione da 160mila euro a danno di una nota pizzeria, l’avvocato Liberatore: «Denunciare richiede coraggio»

Una vicenda di cronaca romana finisce per avere delle implicazioni locali per una serie di motivi, uno dei quali è che l'avvocato che difende la vittima del reato di estorsione è un noto professionista originario di Castiglione Messer…

Una vicenda di cronaca romana finisce per avere delle implicazioni locali per una serie di motivi, uno dei quali è che l’avvocato che difende la vittima del reato di estorsione è un noto professionista originario di Castiglione Messer Marino.

Dopo la pubblicazione della notizia, con la relativa operazione posta in essere dalla Polizia della Questura di Roma, la nostra redazione ha contatto l’avvocato Domenico Liberatore, che assiste la vittima, l’imprenditore che ha subito l’estorsione, per un commento.

«La persona offesa, che è solo uno dei quattro soci della società (un altro socio è un imprenditore originario di Schiavi di Abruzzo, ndr), ha vissuto per lungo tempo una situazione di forte preoccupazione e pressione psicologica, circostanza che ha inevitabilmente inciso anche sui tempi della denuncia. – spiega ai nostri cronisti l’avvocato Liberatore – Denunciare in vicende di questo tipo richiede coraggio, soprattutto quando il timore finisce per incidere sulla serenità personale e lavorativa. La vicenda, che coinvolge una storica realtà imprenditoriale romana conosciuta a livello nazionale, ha assunto una significativa esposizione mediatica, rendendo ancora più delicata la posizione del mio assistito».

«Oggi vi è fiducia nel lavoro svolto dall’autorità giudiziaria e dalle forze dell’ordine e l’auspicio che le misure adottate possano interrompere ogni ulteriore condotta intimidatoria o illecita, – chiude l’avvocato – consentendo finalmente un ritorno a condizioni di serenità e sicurezza, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento per tutte le parti coinvolte».