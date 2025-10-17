Sex work e legalità: esperti, istituzioni ed escort per fare chiarezza

Nei giorni scorsi, presso l’Hotel dei Cavalieri di Milano, si è tenuto il primo workshop italiano dedicato al codice ATECO 96.99.92. Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più famoso d’Europa ha presentato due ore di confronto, trasmesso anche in streaming, tra avvocati, commercialisti, psicologi e lavoratrici del settore, moderati da Hoara Borselli.

Scopo del convegno, spiegano gli organizzatori, è fare chiarezza sulle zone grigie del settore, parlando dell’attuale panorama normativo e simulando cosa cambierebbe se si sviluppasse un processo di regolamentazione.

Il nuovo codice ATECO 969992 ha fin da subito aperto un dibattito che si è orientato, vista la sua natura, ad un aspetto fiscale. Ma apre un varco verso una normalizzazione del settore, che richiede a gran voce anche una regolamentazione.

Sul palco, con Hoara Borselli, si è dibattuto con Ilia Comi, avvocato penalista con oltre vent’anni di esperienza nella tutela di chi subisce violenze e abusi, Cesare Beolchi, commercialista specializzato nell’avvio di attività in proprio, Emanuele De Mitri, avvocato che da due decenni assiste cittadini stranieri nelle questioni di immigrazione e Giovanni Del Bene, psicologo psicoterapeuta esperto di disagio sociale.

Numerosi gli altri ospiti che hanno partecipato, chiamati sul palco dalla Borselli: Donatella Zaccagnini Romito, ingegnere, imprenditrice, influencer ed escort professionista, che ha raccontato la sua personale esperienza e chiesto a gran voce una regolamentazione del settore.