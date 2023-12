Si arricchisce il parco mezzi dei Carabinieri: è arrivata la nuova Alfa Romeo Tonale

Questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, è stata consegnata l’Alfa Romeo Tonale, modello della casa del biscione, che farà parte a tutti gli effetti della flotta dei mezzi a disposizione dei Carabinieri. L’allestimento dell’Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri è caratterizzato dal motore ibrido (benzina/elettrico) 1.5 da 163 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti.

Rivestita dalla tradizionale livrea della radiomobile, la Tonale dell’Arma è dotata di una blindatura parziale per la protezione dei militari, di una monocellula per il trasporto in sicurezza delle persone fermate, nonché della classica sirena elettronica bitonale con lampeggianti blu e luci a led.

Gli allestimenti interni, rispetto alla versione civile regolarmente in commercio, sono stati riprogettati per consentire agli occupanti il miglior utilizzo nonché la possibilità di alloggiare un equipaggiamento tecnico specifico composto da giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità e armi da fuoco di una certa lunghezza. Destinata al Nucleo Radiomobile, affiancherà la già presente Alfa Romeo Giulia da 200 cavalli, per rendere più efficiente l’attività di pronto intervento dei Carabinieri su tutto il territorio della provincia.