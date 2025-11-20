Si dà alla fuga a bordo di uno scooter e fa cadere un agente, 21enne tratto in arresto dalla Polizia

Personale della Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver notato uno scooter con a bordo due persone che transitava ad elevata velocità in una zona periferica del capoluogo, hanno intimato l’alt al conducente.

Tuttavia, alla vista dell’auto di servizio, il soggetto alla guida del motociclo ha accelerato la marcia per darsi alla fuga, ponendo in pericolo con manovre repentine e pericolose l’incolumità sia del passeggero che degli altri utenti della strada.

I componenti dell’equipaggio della Questura, dopo inseguimento durato fino al territorio di Busso, sono riusciti a fermare l’uomo, un 21enne del posto già noto alle forze di polizia, che sin da subito ha opposto resistenza fisica ai poliziotti, cercando di sottrarsi al controllo. Inoltre, nel tentativo di mettere nuovamente in moto lo scooter per scappare, ha provocato la caduta ed il trascinamento per qualche metro di uno degli agenti, cagionandogli alcune lesioni fortunatamente non gravi.

In considerazione dei fatti accaduti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresto.

Nella giornata del 19 novembre, si è svolta l’udienza di convalida, all’esito della quale il GIP ha disposto l’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.