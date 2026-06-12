Monsignor Cibotti dispone: don Martino amministratore parrocchiale a Roccaspromonte, don Paolo Del Papa parroco di Belmonte del Sannio

In occasione del dodicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale, il vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, monsignor Camillo Cibotti, ha disposto alcuni spostamenti di sacerdoti nelle varie parrocchie di competenza. In particolare, per quanto riguarda la forania di Frosolone,…

In occasione del dodicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale, il vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, monsignor Camillo Cibotti, ha disposto alcuni spostamenti di sacerdoti nelle varie parrocchie di competenza. In particolare, per quanto riguarda la forania di Frosolone, Cibotti ha nominato amministratore parrocchiale di Santa Maria della Pietà in Roccaspromonte, una frazione di Castropignano, il sacerdote don Francesco Martino, già cappellano ospedaliero al “Caracciolo” di Agnone e più recentemente parroco nella frazione Villacanale.

Don Francesco Martino

Per la forania di Agnone, invece, don Paolo Del Papa sarà parroco del Santissimo Salvatore in Belmonte del Sannio, mantenendo la parrocchia di Santa Vittoria vergine e martire in Poggio Sannita; padre Moise Kakule Kasanga amministratore parrocchiale di San Michele Arcangelo in Villacanale, frazione di Agnone e di Santa Maria degli Angeli in Fontesambuco, sempre sul territorio di Agnone, mantenendo le parrocchie nelle quali è già in servizio in città; padre Alexander Chavely, amministratore parrocchiale dei Santi Simone e Giuda in Castelverrino, mantenendo la parrocchia di Santa Maria Assunta in Pietrabbondante.

Don Paolo Del Papa

Per la forania di Carovilli, invece, monsignor Cibotti ha così disposto: don Luigi Primiano parroco del Santissimo Salvatore in Pescolanciano e di San Giovanni Evangelista in Chiauci; don Paolo Rossi parroco dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in San Pietro Avellana; padre Felix Sarumende Serushago amministratore parrocchiale di San Michele Arcangelo in Sant’Angelo del Pesco e in aiuto al presbiterio zonale; padre Godefroid Paluku Mulyandanda vicario parrocchiale di San Michele Arcangelo in Sant’Angelo del Pesco e in aiuto al presbiterio di zona. «La titolarità delle parrocchie affidate a sacerdoti non europei, – spiega il vescovo Cibotti – sarà dei rispettivi vicari foranei, con eventuali eccezioni concordate con me».