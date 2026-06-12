Michele Sica festeggia 60 anni: auguri da famiglia, amici e associazione la ‘Repubblica di Maiella’

Oggi, 12 giugno, Michele Sica spegne 60 candeline, un traguardo importante che celebra una vita ricca di impegno, valori e soddisfazioni. Dopo aver dedicato con professionalità e senso del dovere tanti anni al servizio della comunità nella Polizia…

Oggi, 12 giugno, Michele Sica spegne 60 candeline, un traguardo importante che celebra una vita ricca di impegno, valori e soddisfazioni.

Dopo aver dedicato con professionalità e senso del dovere tanti anni al servizio della comunità nella Polizia di Stato, Michele si gode oggi la meritata pensione, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalle passioni che da sempre lo accompagnano: la famiglia, la bicicletta, la corsa e il prezioso impegno nell’associazione “La Repubblica di Maiella”, dove ricopre con entusiasmo e disponibilità il ruolo di cassiere e instancabile punto di riferimento per tutti.

In questa giornata così speciale, giungano a Michele gli auguri più affettuosi e sinceri da parte della moglie Maria, della figlia Ilaria, dei fratelli, dei nipoti e di tutti i familiari, che gli augurano di continuare a vivere ogni giorno con la stessa energia, generosità e passione che lo hanno sempre contraddistinto.

Agli auguri della famiglia si uniscono con affetto quelli di tutti i soci dell’associazione “La Repubblica di Maiella” e della redazione de l’Eco online.

Buon 60° compleanno, Michele! Che questo sia solo l’inizio di una nuova e bellissima stagione della vita, ricca di serenità, salute, gioia e indimenticabili momenti da condividere con le persone che ti vogliono bene.