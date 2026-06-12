Tv, ‘Tribù’ di Rai 3 entra in fonderia e racconta la millenaria storia della famiglia Marinelli di Agnone

Ad Agnone, il giornalista Raffaele Di Placido incontra una comunità unica: la "tribù" dei campanari, rappresentata dalla storica famiglia Marinelli. Uomini e donne cresciuti tra il suono del bronzo e il fascino delle campane, considerate non semplici strumenti,…

Ad Agnone, il giornalista Raffaele Di Placido incontra una comunità unica: la “tribù” dei campanari, rappresentata dalla storica famiglia Marinelli. Uomini e donne cresciuti tra il suono del bronzo e il fascino delle campane, considerate non semplici strumenti, ma autentiche custodi di memoria, fede e tradizione, capaci di scandire il tempo della vita di intere comunità.

È questo il viaggio al centro di “Tribù”, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 12 giugno alle 20.10 su Rai 3. Di Placido entra nelle officine della celebre fonderia Marinelli, dove da secoli si tramanda un sapere antico e prezioso. Qui il processo di realizzazione delle campane segue ancora rituali immutati nel tempo: dalla preparazione degli stampi alla spettacolare fusione del bronzo, fino alla benedizione impartita dal parroco prima della colatura, gesto che suggella il profondo legame tra artigianato, spiritualità e identità collettiva.

Ogni campana che nasce porta con sé una storia. E quando lascia la fonderia per raggiungere la sua destinazione, viene salutata quasi come un membro della famiglia: un figlio che parte, custodendo nel proprio suono secoli di esperienza, devozione e appartenenza.

Un racconto che attraversa tradizioni, emozioni e memoria, alla scoperta di una tribù che continua a vivere nel rispetto dei gesti antichi e nella convinzione che ogni rintocco abbia un’anima da raccontare.