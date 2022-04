Sicurezza sul lavoro: sospeso un autolavaggio, sanzione da 25mila euro

I Carabinieri della stazione di Vasto, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro Carabinieri di Chieti, nell’ambito della campagna nazionale “Sicurezza sul lavoro”, hanno proceduto ad ispezionare un autolavaggio ubicato nel comune di Vasto, a conclusione del quale sono state rilevate diverse irregolarità, elevando sanzioni penali e amministrative per importo di euro 25mila circa, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del dlgs. 81/2008. Nella circostanza si è proceduto alla sospensione dell’attività ed alla denuncia del responsabile alla competente autorità giudiziaria.

